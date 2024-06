Steiler Aufstieg zu steilerem Genuss und prachtvoller Aussicht

Geht man zügig, ist man vom Zentrum locker in 25 Minuten oben, mit den Stationen des Sinneswunderwegs kann man sinnvollerweise auch gut doppelt so lange brauchen.

Christoph "Krauli" Held betreibt dort oben ein Ausflugsgasthaus der besonderen Art. Kochkunst auf höchstem Niveau, mit möglichst regionalen Zutaten. Die Suppe mit den Fischen aus dem Salzkammergut (9,60 Euro) ist mit Curry verfeinert, cremig und auf den Punkt gewürzt. So gut schmecken Traun, Wolfgangsee und Co.

Überraschend und gut die Kombi zum Ziegenkäse: Lavendelhonig, Rote Rüben, Kräuter, Kernölpesto (12,80 Euro), ebenso der Karfiol im Bierbackteig, köstlich das selbstgebackene Brot.

Die Hauptspeisen

Vor den Hauptspeisen bietet sich ein kurzer Aufstieg auf den Aussichtsturm am Siriuskogel an. Die romantischen Dinner oben am Turm sind leider ausgebucht, aber der Ausblick ist phantastisch. Auch (oder vor allem) wenn in der Ferne bereits die aufziehenden Gewitter zu sehen sind.