"Gansl to go“ war in OÖ voller Erfolg: Mehr Absatz als sonst

Selten wurde für „Gansl“ so die Werbetrommel gerührt wie dieses Jahr. Denn aufgrund von Corona und der Schließung der Gastronomie befürchtete man, auf den Gänsen sitzen zu bleiben. Doch es kam alles anders, wie Oberösterreichs Agrarlandes Maximilian Hiegelsberger (ÖVP) am Dienstag verkündete:

„Die Bewerbung des Gansl-Take-away oder auch Gansl to go durch das Genussland Oberösterreich und die Bemühungen der Gansl-Bauern selbst haben zu einem stärkeren Absatz als in normalen Jahren geführt.“ – Man habe sogar zu wenige Gänse gehabt.