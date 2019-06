Fünf Banden ausgehoben, Einbruchsanzahl sank um ein Drittel

20 mutmaßliche Mitglieder von fünf Einbrecherbanden konnte die Polizei in Oberösterreich in den vergangenen Monaten aus dem Verkehr ziehen. Weil in diesem Zeitraum nun auch die Zahl der Einbrüche in Wohnungen und Häuser um gut 30 Prozent zurückgegangen ist, sind sich Oberösterreichs Landespolizeidirektor Andreas Pilsl und leitende Beamte des Landeskriminalamts sicher, dass nicht die falschen Verdächtigen hinter Gitter gebracht wurden.