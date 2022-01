Ein viel zu kurzes Künstlerinnenleben

Es war kein bequemes, unbeschwertes Leben, im Gegenteil: Mit 46 Jahren wurde Friedl Dicker-Brandeis im Oktober 1944 _ wie viele der von ihr unterrichteten Kinder - im KZ Auschwitz ermordet. Ihre Werke wirken bis heute nach und sind ab 28. 1. 2022 im Linzer Lentos zu sehen.

Friedl Dicker-Brandeis (geb. 1898) studierte zunächst in Wien bei Franz Cižek und ab 1919 am renommierten Weimarer Bauhaus. Johannes Itten, Paul Klee und Wassily Kandinsky zählten dort zu ihren wichtigsten Lehrern. Ab 1923 betrieb sie mit ihrem Bauhaus-Kollegen Franz Singer ein Atelier für Innenraumdesign in Berlin, später in Wien. Für ihre Hinwendung zur Malerei blieben der Künstlerin kaum 25 Jahre. In dieser knappen Zeitspanne setzte sie politisch motivierte Bilder, Porträts und Landschaften im Stil der Neuen Sachlichkeit um.