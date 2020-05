FPÖ-OÖ fordert Abschaffung der Maskenpflicht in Gastronomie

"Es ist notwendig, die Freiheitsnarkose zu beenden", fordert Oberösterreichs Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner ( FPÖ) am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz - und ist damit im Einklang mit den Forderungen der Bundespartei. Besonders die Gastronomie würde darunter leiden.

Ähnlich wie Klubobmann Herbert Kickl ( FPÖ) am Dienstag, kündigte Haimbuchner nun an, ebenfalls für die Abschaffung der Maskenpflicht in der Gastronomie zu sein. Vor allem in den heißen Sommermonaten seien diese eine zusätzliche Last für die bereits ohnehin schwer arbeitenden Gastro-Mitarbeiter.