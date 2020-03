Forstfachschule arbeitet traditionell und zukunftsorientiert

Knapp die Hälfte Österreichs ist mit Wald bedeckt. Zu den waldstärksten Bundesländern zählen Kärnten und die Steiermark. Etwa 20 Prozent gehören der öffentlichen Hand – darunter 15 Prozent den Bundesforsten. Die übrigen 80 Prozent sind in Privatbesitz. Somit sollten vor allem kleine Landwirte ihren Beitrag leisten, um den Wald „klimafit“ zu machen.

Lehrer Markus Hufnagl (26), der in klassischer Arbeitsmontur, also mit Schutzhelm, Schnittschutzhose und Stahlkappenschuhe, seine Schüler beobachtet, unterrichtet forstliche Praxis. Zuhause im eigenen Wald hat er schon experimentiert: „Ich habe einige Riesentannen und Douglasien als Alternativen in den Wald gesetzt.