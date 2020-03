Computer, Graffitis und Start-ups im Kirchenschiff

Beide besuchten zuvor die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) in Aachen, denn Aachen genießt in Bezug auf technologische Kompetenz international hohes Ansehen. Jeder fünfte Aachener ist Student. Allein an der RWTH studieren 45.000 Menschen. An der Fachhochschule weitere 14.000.

Die Vernetzung zwischen den Hochschulen untereinander – national sowie international – und mit der Wirtschaft, sieht Achleitner als ausschlaggebendes Moment für Tempo und Realisierung. Bei seinem Besuch in der RWTH am Dienstag unterzeichnete er deshalb ein Memorandum zur Zusammenarbeit.