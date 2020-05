Förderbetrug bei Volkshilfe OÖ: "Der Vorwurf entbehrt jeglicher Grundlage"

Etwa 30 Mitarbeiter seien bei der OÖ-Volkshilfe am Standort Schwertberg (Bezirk Perg) drei Monate lang auf 30 bis 50 Prozent Kurzarbeit angemeldet gewesen, arbeiteten stattdessen aber Vollzeit. Auch mit Kündigungen wurde ihnen gedroht - Das seien laut einem Bericht der Kronen Zeitung am Mittwoch die Ergebnisse einer " Razzia" der Finanzpolizei bei der SPÖ-nahen Volkshilfe in Schwertberg. Es sei Förderbetrug im großen Stil, heißt es in dem Bericht.

Nun wehrt sich Bernhard Gruber, Geschäftsführer der Volkshilfe Oberösterreich: "Dieser Vorwurf entbehrt jeglicher Grundlage", sagt er.