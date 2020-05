Die Menschen in Pflegeberufen sind nicht zu ersetzen

Für das Gespräch im Freien darf Laura Haas ihre Schutzmaske kurz abnehmen. Die diplomierte Pflegerin erlebt derzeit die vielleicht turbulenteste Zeit ihres Lebens.

Anfang Februar wechselte die 23-jährige Oberösterreicherin vom Wiener AKH in das gemeinnützige Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Wien-Gumpendorf. „Drei Wochen später zog ich zum ersten Mal die komplette Virus-Schutzausrüstung an, als Mitglied unseres Corona-Teams.“

Haas ist eine von 127.000 Pflegern und Pflegerinnen in Österreich. Auch am heutigen Tag der Pflege sind alle gefordert. Und der Bedarf wird aufgrund der zunehmenden Alterung der Gesellschaft noch weiter steigen.

Kein Grund zur Panik! Der Pflegeberuf ist attraktiver als allgemein angenommen. Er bietet etliche interessante Optionen.