Flüchtlingsbetreuer schwebt weiter in Lebensgefahr

Weiterhin bangt man in Oberösterreich um das Leben jenes Flüchtlingsbetreuers, der am Montagnachmittag in einer Asylunterkunft in Wullowitz (Bezirk Freistadt) niedergestochen worden war. Mittwochfrüh hat sich der 32-jährige David H. weiterhin in akuter Lebensgefahr befunden, teilte das Uniklinikum Linz mit.

Keine Details gab die Polizei vorerst über die am Dienstagnachmittag vorgenommenen Einvernahmen des verhafteten 33-jährigen Afghanen Jamal A. bekannt. Der Verdächtige war am Montagnachmittag auf den 32-jährigen Betreuer mit einem Messer losgegangen. Danach floh der Afghane zunächst mit einem Fahrrad, ehe er unweit der Flüchtlingsunterkunft einen 63-jährigen Landwirt in dessen Garage erstochen haben soll. Danach flüchtete er mit dem Auto des Opfers, in dem er Montagabend in Linz festgenommen wurde.