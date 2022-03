Flüchtender Mopedlenker (16) ließ verletzte Freundin zurück

Ein 16-Jähriger ist am Dienstag in Leonding (Bezirk Linz-Land) mit einem nicht für den Verkehr zugelassenen Moped unterwegs gewesen. Am Sozius des Fahrzeugs, das sich laut Polizei in keinem betriebssicheren Zustand befand und auf dem ein "täuschend ähnlich gefälschtes" Kennzeichen montiert war, saß seine Freundin (15).

Als eine Streife das Duo anhalten wollte, flüchtete der Lenker. Nachdem das Paar mit dem Moped gestürzt war, ließ der Bursch seine verletzte Freundin zurück.

Laute Auspuffgeräusche

Eine auffällige Fahrweise und laute Auspuffgeräusche machten die Beamten auf das Fahrzeug aufmerksam. Als der Mopedlenker verkehrsbedingt anhielt, forderten sie ihn zum Stehenbleiben auf. Doch der Teenager gab Gas. Er überholte am Schutzweg eine Fahrzeugkolonne, die angehalten hatte, um Schülern das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Durch die Fahrweise des 16-Jährigen kam es zu einer gefährlichen Situation, so die Polizei.