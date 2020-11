Feuersturm in Linz-Urfahr

Nur knapp zwei Monate nach einem dramatischen Tankwagenunfall gab es im Jahr 1970 in Linz wieder Katastrophenalarm. Durch einen Brand in einem Sägewerk, mitten im dicht verbauten Urfahr, herrschte am 12. November 1970 Stadtbrandgefahr.

Einsatzleiter Czejka

Und wie beim Tankwagenunfall am 29. August war auch an diesem Tag Offizier Franz Czejka (1926–2015) der Einsatzleiter der Linzer Berufsfeuerwehr. „Das war sicher einer der dramatischesten Einsätze seit dem Krieg“, erinnerte sich der legendäre stellvertretende Branddirektor 1986 im Gespräch mit dem KURIER, als er seinen aktiven Dienst bei der Berufsfeuerwehr beendete. „Kurz nachdem wir gegen 12.35 Uhr ausrückten, sahen wir schon die gewaltige Rauchsäule über Urfahr. Am Einsatzort beim Holzwerk Schaffer in der Schmiedegasse musste ich rasch entscheiden. Ein direkter Löschangriff in der Feuerzone war zunächst für meine Mannschaft zu gefährlich. Das Werk bestand nur aus riesigen Holzbauten, die mit Rohrleitungen verbunden waren, dazu kamen Tonnen von Sägespänen in den Silos. Wir konzentrierten uns daher vorerst darauf, dass das Feuer durch die enorme Hitzeentwicklung nicht auf angrenzende Häuser übersprang.“