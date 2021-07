Festival: Am Linzer Pflaster steppt der Clown

Seit 15. Juli geht in der oberösterreichischen Landeshauptstadt das Pflasterspektakel über die Bühne, aufgeteilt auf drei Wochenenden. Am Donnerstag ging es in die zweite Runde. Wenn auch etwas anders als vor Corona.

Von Gedränge entlang der Straßen ist dieses Jahr keine Spur, man muss Hinterhöfe aufsuchen: im Landhaus, Alten Rathaus, in der Dametzstraße, an der Kunstuni. Insgesamt gibt es zehn Standorte, an denen die Künstler heuer auftreten dürfen. „Normalerweise haben wir über 40“, sagt Festival-Leiterin Gerda Forstner.

Und auch einfach so zuschauen, darf man wegen Corona nicht: Erster Halt ist für alle Besucher einer der fünf „3G-Check-Infopoints“. Denn ohne 3G-Nachweis (Geimpft getestet, genesen), bekommt man kein farbiges Bändchen ums Handgelenk – die Eintrittskarte zu allen Aufführungen und damit auch zu Mona Circo.