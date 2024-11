Sind Zölle Trumps Drohkulisse?

So schwierig wie die wirtschaftliche Situation jetzt sei, sei sie in den vergangenen 25 Jahren nicht gewesen, so Felbermayr. Zum soeben gewählten US-Präsidenten Donald Trump meinte er, dass die gute Nachricht sei, „dass wir den Herrn schon kennen“. Er sei nicht der einzige Handelskrieger. Die angekündigten Zollerhöhungen seien eine „Drohkulisse“, um Mexiko und Europa unter Druck zu setzen. Die EU könnte mit höheren Steuern für die amerikanischen Digitalunternehmen antworten und so zu einem Abkommen mit den USA kommen.