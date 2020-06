Fallschirmspringerin schlug auf Wiese auf

Ursula W. ist mit Leib und Seele Fallschirmspringerin. In den vergangenen Jahren hat die 29-Jährige mehr als 500 Sprünge verletzungsfrei absolviert. Nahezu jede freie Minute widmet die Software-Expertin ihrem luftigen Hobby – so auch am Donnerstagabend auf dem Flugplatz Wels.

Mit 13 Kollegen des Union-Fallschirmspringerclubs Linz bereitete sie sich auf die Staatsmeisterschaft im Formationsspringen vor. Die Sportler wurden bis in 4000 Meter Höhe geflogen, wo sie sich kollektiv aus dem Flugzeug stürzen sollten. Während bei ihren Kollegen alles nach Plan verlief, hatte W. gravierende Probleme beim Öffnen des Hauptschirms.

Möglicherweise in Panik geraten, unterlief ihr ein verhängnisvoller Fehler: Anstatt – wie vorgeschrieben – den defekten Fallschirm sofort vom Körper zu lösen, dürfte die routinierte Springerin die Reißleine für den Reserveschirm gezogen haben. „Wir können uns das nicht erklären – den defekten Schirm loszuwerden ist eine Hauptregel", sagt Union-Obmann Walter Gupfinger.