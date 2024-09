Knalleffekt im Fall Kellermayr: Anklage wegen gefährlicher Drohung

Zwei Jahre ist es her, dass sich die oberösterreichische Ärztin Lisa-Maria Kellermayr das Leben genommen hat. Drohungen sollen sie in den Tod getrieben haben.

Laut Barbara Rumplmayr, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels, werde dem Angeklagten zur Last gelegt, "die Ärztin Dr. Lisa-Maria Kellermayr im Zeitraum Februar 2022 bis Juli 2022 in vier E-Mails sowie in drei per Messenger-Dienst Twitter (nunmehr: „X“) übermittelten Nachrichten gefährlich mit einer Verletzung an Freiheit, Ehre bzw. dem Vermögen bedroht zu haben, um sie in Furcht und Unruhe zu versetzen."

Grund für die Anfeindungen war Kellermayrs klare Positionierung für Maßnahmen zum Schutz vor Corona.