Lisa-Maria Kellermayer ist tot. Die Ärztin, die sich in den vergangenen Monaten wegen Morddrohungen an die Öffentlichkeit gewandt hatte, wurde am Freitagvormittag in ihrer Praxis in Seewalchen am Attersee leblos aufgefunden, bestätigte die Staatsanwaltschaft Wels gegenüber dem KURIER einen entsprechenden Bericht der Heute. Für Fremdverschulden gebe es "eindeutig" keine Anzeichen, so Staatsanwältin Silke Enzlmüller. Mehr könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.