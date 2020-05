Facebook-Mord: Geständnis in Prager Botschaft

Bin ein Mörder bin ein schlechter Mensch ... Hab euch alle lieb“ – Fünf Tage nach seinem Geständnis auf Facebook hat sich der 34-jährige Michael H. in der österreichischen Botschaft in Prag den Behörden gestellt. „Er hat am Dienstag gegen 19.30 Uhr bei der österreichischen Vertretung angeläutet und wurde eingelassen.

Dann hat er gegenüber einer Konsularbeamtin ein Geständnis abgelegt. Sie hat anschließend die tschechische Polizei verständigt, die Herrn H. vor dem Botschaftsgebäude festgenommen hat“, schildert Martin Weiss, Sprecher des Außenministeriums.

Wie berichtet, soll H. in den frühen Morgenstunden des Christi-Himmelfahrt-Tages seine Freundin, die 41-jährige Postbedienstete Doris P., in ihrer Wohnung in Traun bei Linz nach einem Streit mit bloßen Händen erwürgt haben. Auch ihren Schoßhund soll der 34-jährige Arbeiter getötet haben. Der Kadaver wurde neben der Leiche der Frau gefunden.