Einfach mal nichts sagen – das geht auch

Niemand ist Experte oder Expertin in eh allem, manche verhalten sich aber so. Geben gefragt oder ungefragt ihren Senf zu jedem beliebigen Thema ab, posten, kommentieren, erklären und belehren, als gäbe es kein Morgen und schon gar niemanden, der oder die es besser weiß. Irgendwo in dieser allgemeinen Wissensaufgeregtheit ist die simple Einsicht verloren gegangen, dass man auch sagen kann: Dazu weiß ich nichts, da kenne ich mich nicht aus, das überlasse ich lieber jenen, die tatsächlich Bescheid wissen.

Einfach schlau

Das ist kein Verbrechen, keine Peinlichkeit und schon gar keine Kapitulation, sondern ein Anerkennen der Tatsachen. Beim Interview mit der beeindruckenden Feministin und Künstlerin VALIE EXPORT fiel genau so ein Satz. Auf eine Frage meinerseits sagte die Frau einfach: „Dazu weiß ich viel zu wenig, dazu kann ich nichts sagen.“ Punkt. Das kratzt null an EXPORTs künstlerischer Kompetenz, an ihrem Werk oder ihrer Reputation. Das ist einfach nur schlau. Und überaus nachahmenswert.