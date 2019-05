„Europäischer Gerichtshof mischt sich zu viel ein“

„Die EU regelt überehrgeizig, was Staaten selbst regeln könnten“, sagte der ehemalige Chefredakteur und Blogger Andreas Unterberger Dienstagabend in seinem Referat vor dem Liberalen Klub in den Linzer Redoutensälen. „Der Hauptschuldige ist nicht die Kommission, sonder der Europäische Gerichtshof, der überflüssige Einmischungen setzt. Zum Beispiel bei der Neuregelung des Karfreitags. Oder bei der Vordienstzeitenregelung für Beamte. Was geht das den EuGH an?“