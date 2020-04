Erstmals seit 101 Jahren sonntags kein Kinobetrieb

2019 war für die österreichischen Kinos ein gutes Jahr. Mit knapp 14 Millionen verkauften Tickets, davon alleine 2,4 Mio. in Oberösterreich, gehören die Lichtspielhäuser zu den populärsten Kulturstätten. Trotz Streaming und Co. trifft sich Jung und Alt immer noch gerne vor der großen Leinwand. Doch Corona macht der Branche weltweit einen Strich durch die Rechnung. Für mich war Corona bis Anfang März irgend so ein Virus aus China. Kein Gedanke daran, dass es in wenigen Tagen vieles hierzulande verändern sollte. Es war ein mulmiges Gefühl aufgrund der landesweiten Beschränkungen am Sonntag, 15. 3., den Stecker ziehen zu müssen. Erstmals war in der 101-jährigen Unternehmensgeschichte der Kinobetrieb sonntags zu. Normalerweise haben die Star Movie Kinos jeden Tag geöffnet, nur am Heiligen Abend gibt es eine kurze Pause für Zeit mit der Familie. Nun ist für längere Zeit Schluss.

Tränen in den Augen

Den Mitarbeitern, meinem Bruder Klaus und mir standen die Tränen in den Augen als wir unsere Kathedralen des Filmes in den Corona-Tiefschlaf schicken mussten. Wir sind für 120 Mitarbeiter verantwortlich. Fest angestellte Kollegen und Kolleginnen gingen in Kurzarbeit, Aushilfen werden stundenreduziert vorerst weiterbeschäftigt. Die Mannschaft rückte noch mehr zusammen. Wir bleiben per Videotelefonie in Kontakt und blicken dabei Post-Corona-Zeiten entgegen. Aus Vorfreude auf den neuen Eberhofer-Krimi kochen wir Kaiserschmarrn und schmieden Pläne, mit welchem Programm wir Filmfans bald wieder begeistern werden.

Popcorn ohne Gäste