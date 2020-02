Erotik-Sternchen Katja Krasavice wirft Linz Intoleranz vor

Der Zwischenstopp in Linz, den Youtuberin Katja Krasavice im März auf ihrer kommenden "Boss Bitch"-Tour eingeplant hätte, wird nichts. Warum, darüber sind sich die 24-Jährige und die Stadt uneinig. Das berichteten die Oberösterreichischen Nachrichten am Donnerstag.

Ihren mehr als zwei Millionen Instagram-Fans ließ die Sängerin über die gleichnamige-Plattform ausrichten: " Linz ist extrem untolerant und deswegen könnt ihr in der Stadt nicht zu einem Konzert kommen!! Es liegt leider an Linz nicht an mir." Denn Linz habe anscheinend das Konzert im Kulturzentrum Posthof kurzfristig abgesagt und das trotz vorhergehender Zusage.