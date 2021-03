Ernten, was andere gesät haben

Unter Anleitung die Parzelle bestellen

Morgentau. An 10 Standorten in Oberösterreich, und zwar in Linz, Traun, Leonding, Wels und Steyr, sind die Morgentau-Gärten zu finden. Das Prinzip ist schnell erklärt: Wer keinen eigenen Garten hat, kann hier unter Anleitung von Profis sein eigenes Feld bestellen. An den gemeinsamen Pflanztagen werden die Samen und Pflanzen eingesetzt, teils wird das Feld schon vorab bestellt. Dann ist jeder Hobbygärtner, jede Hobbygärtnerin selber für die Parzelle und die Pflege der Pflanzen verantwortlich. Leihgeräte und Wasser gibt es vor Ort, alle Standorte sind mit Öffis gut erreichbar.

Geerntet wird dann bestes Bio-Gemüse. Wer dieses Jahr dabei sein und sich eine Parzelle reservieren will, muss schnell sein. Die Buchung endet dieses Wochenende, danach werden die einzelnen Mini-Felder schon für die zukünftigen Gemüsebauern vorbereitet.

Alle wichtigen Infos: www.morgentaugaerten.at