Naschen Sie Obstsalat!

Danke für die vielen lieben Nachrichten und aufmunternden Worte, die ich nach meinem Beitrag vergangene Woche erhalten habe. Sie waren wirklich Balsam auf meiner Seele. In meiner Praxis wurden meine Damen und ich mit Süßigkeiten geradezu überhäuft, sodass wir beschlossen haben, die schokoladigen Seelenstreichler außerhalb der Ordinationszeiten zu meiden.

Gesunde, regionale Alternative

Auf der Suche nach einer gesunden, regionalen Alternative bin ich auf die Erdbeere gestoßen. Diese enthält viel Wasser und wenige Kalorien, hundert Gramm liefern gerade einmal 32 Kalorien. Ansonsten hat sie jede Menge Vitamin C und Folsäure zu bieten, vor allem aber Polyphenole. Die sekundären Pflanzenstoffe haben unzählige Funktionen in unserem Stoffwechsel und können mittels Nahrungsergänzungsmitteln gar nicht so gut wie über die „originale“ Frucht aufgenommen werden, weil die Kombination nun einmal einzigartig ist. Und je mehr Kombinationen, umso mehr Benefits für unseren Körper.