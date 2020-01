Enns und Umgebung: Sechs Brände in drei Tagen

Am Bahnhofsgelände in Enns liegt noch immer ein beißender Geruch in der Luft. Zwei Arbeiter mit Atemschutzmasken und ein Bagger räumen gerade einen riesengroßen Aschehaufen weg.

„Das hat schon so ausgesehen, bevor ich angefangen habe“, betont der Baggerführer. Denn mehr ist von der Lagerhalle, die am Sonntag in Vollbrand stand, nicht übrig geblieben.