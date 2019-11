Feuerwehrmann als Brandstifter: Er wollte mehr Action

Im Fall des am Montag Festgenommenen im Bezirk Wiener Neustadt ist es ähnlich. "Er gab uns gegenüber an, dass er die Einsatzzahlen seiner Feuerwehr erhöhen wollte", sagt der Chef-Brandermittler des nö. Landeskriminalamtes, Erich Rosenbaum. Angezündet wurden bei den Brandlegungen Strohballen, Holzlager, ein Waldstück und anderes.

Das Feuer auf einer Müllsammelstelle bestreitet der 22-Jährige. In einigen Fällen war es ausschließlich dem Einsatz seiner Kameraden zu verdanken, dass die Brände nicht in einem Großbrand endeten. In einem Fall konnte ein riesiger Tischlereibetrieb vor dem Übergreifen der Flammen bewahrt werden. Bei dem Feuer am vergangenen Samstag in einem Gestüt, konnten die Pferde auf der angrenzenden Koppel gerade noch in Sicherheit gebracht werden.