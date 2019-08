Prozess: Feuerwehrmann als Brandstifter vor Gericht

Zwei Monate Später, am 31. Dezember, brannte es erneut. Dieses Mal in Ketzelsdorf ebenfalls im Bezirk Mistelbach. Das Feuer brach in einm Wirtschaftshaus eines landwirtschaftlichen Betriebes aus. Die Eigentümer bemerkten nichts von diesem Brand und wurden erst durch die angerückte Feuerwehr aus dem Schlaf gerissen. Auch dieses Mal wurde niemand verletzt.

Gerüchte um Feuerteufel

Bereits zu diesem Zeitpunkt machte das Gerücht die Runde, ein Brandstifter vergreife sich an landwirtschaftlichen Gebäuden in der Gemeinde Poysdorf (beide Brandorte liegen in dieser Gemeinde). Nach dem dritten Brand Ende Jänner in Walterskirchen festigten sich diese Gerüchte. Der ehemalige Feuerwehrmann soll eine Scheune in Brand gesetzt haben. Die Flammen griffen danach auch auf ein Wohnhaus über, welches allerdings seit einigen Jahren unbewohnt war.

Nach Ermittlungen in der Gemeinde, forschte die Polizei eben jenen stellvertretenden Kommandanten einer örtlichen Feuerwehr aus. Er soll sogar den Notruf für die jeweiligen Einsätze abgesetzt haben. Insgesamt entstand bei den drei Bränden ein Schaden vonr 270.000 Euro. Verletzt wurde niemand

Dieser Artikel wird im Lauf des Prozesses aktualisiert.