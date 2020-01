Brandserie im Raum Enns: Wieder zwei Feuer in der Nacht auf Mittwoch

Die Serie hatte Sonntagabend begonnen: Um 17.50 Uhr stand in Enns ein Mistkübel beim Bahnhof in Flammen, um 19.15 Uhr ein Container, um 21.08 Uhr eine Holzhalle am Gelände des ehemaligen Frachtenbahnhofs. Nachdem ein Oberleitungsmast der angrenzenden Bahngleise der Westbahnstrecke stark beschädigt war und umzustürzen drohte, wurde der Zugverkehr am Montag teilweise eingestellt und ein Schienenersatzverkehr für Regionalzüge eingerichtet.

Montagabend gab es erneut Alarm in Enns: Ein Holzhaufen in einem Waldstück beim Donaurandweg stand in Flammen. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 27 Mann im Einsatz.

Ermittler fanden sowohl bei der Halle als auch beim Container und dem Holzstoß Spuren von Brandbeschleuniger und gehen daher von Brandstiftung aus.