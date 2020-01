Drei Brandherde in Enns: Lagerhalle stand in Vollbrand

In den Abendstunden vom Sonntag wurde die Polizei in Enns zu insgesamt drei Brandherden gerufen. Der folgenschwerste ereignete sich in einer Lagerhalle in der Nähe des Bahnhofs.

Kurz nach 21 Uhr ging bei der Polizei die Brandmeldung ein. Beim Eintreffen am Einsatzort stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand. Durch die starke Hitze wurde der Oberleitungsmasten der angrenzenden Bahngleise der Westbahnstrecke stark beschädigt. Er drohte umzustürzen.