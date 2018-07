„Endlich Emotionalisierung in SPÖ“

Ein SPÖ-Urgestein ist auch Reinhard Winterauer. Der 70-Jährige war langjähriger Bürgermeister von Bad Goisern, Landes- und Bundesgeschäftsführer, Landtagsabgeordneter und Bundesrat. „Wir brauchen nicht in einen Katzenjammer verfallen. Wir sind jetzt in der Opposition in einer Lernphase.“

Der Leondinger Helmut Dietachmayr, inzwischen 75-jährig, war von 1990 bis 2002 im Parlament. Auch er ist ein Anhänger von Kern. „Er war in den vergangenen Monaten relativ oft in Oberösterreich. Jeder, der ihn gehört hat, hat sich positiv über ihn geäußert. Warum liest man in den Medien nicht, was er wirklich sagt?“ Dietachmayr lobte auch ausdrücklich die Rede von Raimund Wimmer beim Gewerkschaftstag.

Hermann Reichl (81) aus Steyr war von 1973 bis 1990 Soziallandesrat. Er findet, dass auf Bundesebene die SPÖ fast alleine die Rolle der Opposition wahrnehme. Es sei enttäuschend, dass im Nationalrat nur die jeweilige Partei ihrem Abgeordneten applaudiere. „Auf Landesebene erschient es mir ein bisschen zu wenig zu sein, sich ausschließlich auf die Themen Soziales und Wohnbau zu setzen.“ Es gebe auch andere wichtige Bereiche wie den Verkehr. Eine Kritik, der auch Karl Bregartner (84, Welser Bürgermeister von 1982 bis 1999) beipflichtet.

Peter Keppelmüller (74, von 1983 bis 2002 Abgeordneter) outet sich als „Kern-Fan. Er hat für uns als Sekretär von Klubobmann Kostelka viel getan.“ Während andere Ministersekretäre auf ihre Karriere geschaut hätten. Der Parteiapparat in der Wiener Löwelstraße sei schlecht geworden. Kern werde ihn reparieren.

Mit dem Älterwerden kommen die Herren ganz gut zurecht. Nach dem Motto: „Oben fit und unten dicht, mehr wünscht man sich im Alter nicht.“