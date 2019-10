Empörung über Identitären-Kundgebung für getöteten Bauer

In der Grenzgemeinde Leopoldschlag sollte vier Tage nach dem blutigen Amoklauf eines afghanischen Asylwerbers im Ort Wullowitz wieder mehr Normalität einkehren. Doch der Aufruf zu einer Gedenkveranstaltung für den ermordeten Landwirt Franz G. am Donnerstagabend sorgt für neue Unruhe in der Gemeinde. Mitglieder der rechtsextremen Identitären Bewegung wollen die aufgebrachte Stimmung nutzen und haben ein „Gedenken an Franz G.“ behördlich angemeldet.