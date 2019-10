Messerattacke in OÖ: Afghane stach nach Streit über Arbeitsleistung zu

Der 33-jährige Afghane, der am Montag in Wullowitz (Bezirk Freistadt) einen Bauern erstochen und einen Flüchtlingsbetreuer schwer verletzt haben soll, ist von der Polizei einvernommen worden. Wie Landespolizeidirektor Andreas Pilsl am Mittwoch bei einer Pressekonferenz nach einer Sitzung des OÖ-Landessicherheitsrats mitteilte, war das Motiv ein Streit um die Arbeitssituation des Mannes.

Der Verdächtige habe zu gewissen Zeiten arbeiten wollen und galt als unzuverlässig. Man habe ihm klargemacht, dass dies nicht gehe, worauf es zu einer Aussprache kam, zu der der Afghane bereits ein Messer mitnahm. Als es kein Einlenken in seinem Sinne gab, sei der Mann auf den Betreuer losgegangen, schilderte Pilsl. Allerdings habe er nicht vorgehabt, den Mitarbeiter des Roten Kreuzes zu töten.