Emotionen zeigen: Linzer Kunstuni lädt zum Schreien vom Dach

Fast jeder hat etwas, das er sich gerne von der Seele schreien würde. Die Gelegenheit dazu hat man jedoch selten – vor allem in einer Stadt. Kunststudentin Marion Theres Winter hat sich deshalb dazu entschlossen, den Menschen in Linz diese Möglichkeit zu bieten: Von 26. bis 30. April – jeweils von 16 bis 18 Uhr – steht allen Schreilustigen die Dachterrasse der Linzer Kunstuniversität offen, um den Gefühlen freien Lauf zu lassen.

„Die Idee ist aus meinem eigenen Gefühl heraus entstanden. Ich möchte den Leuten einfach die Bühne dazu bieten“, sagt Winter im KURIER-Gespräch. Die Dachterrasse biete etwas Anonymes, Intimes, aber auch Erhabenes, so die Studentin.