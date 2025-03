Einsatzrekord für Bergretter in OÖ: 14 Personen konnten nur tot geborgen werden

Absturz am Maisenkögerl: Notarzt steigt zu verletztem Mann auf. Schlagzeilen wie diese setzen sich auch im Jahr 2025 vor. Und 2024 war erneut ein Rekordjahr an Einsätzen für die Bergrettung Oberösterreich.

Mit 656 geborgenen Personen (verletzt, unverletzt, tot) liegt der Wert zwar immer noch deutlich über dem 10-Jahres-Mittel – doch 25 Prozent aller in Not geratenen Personen werden von den Einsatzkräften unverletzt ins Tal gebracht.

Und zwei Menschen bleiben trotz intensivster Bemühungen der Einsatzkräfte in Oberösterreichs Bergen vermisst. Eine Wanderin ist im Almtal am Fuße des Großen Priels verschollen.

Auch die von der Öffentlichkeit mit großem Interesse verfolgte Suche nach dem Schriftsteller Bodo Hell im Dachsteinmassiv blieb erfolglos. In Summe wurde an insgesamt 14 Tagen nach diesen Personen in Bad Ischl, im Almtal und in Obertraun gesucht.

Der Appell zur Tourenplanung

Dass sich Unfälle im alpinen Gelände nicht gänzlich vermeiden lassen, ist der Bergrettung bewusst. Dennoch der Appell: "Machen Sie eine gewissenhafte Tourenplanung und schätzen Sie Faktoren wie Wetter, Jahreszeit und Eigenkönnen richtig ein."