Warum immer mehr Unverletzte vom Berg gerettet werden müssen

Immer öfter sind die in Not Geratenen unverletzt, ein Trend, der seit Jahren anhält. "Im Vergleichszeitraum der Saisonen 2023-2024 zu heuer ist die Zahl der Unverletzten-Rettungen von 18 auf 21 Prozent gestiegen ist. Das heißt, dass unsere ehrenamtlichen Bergretterinnen und Bergretter im heurigen Winter 50 mal ausgerückt sind. Das sind 50 Einsätze, die vermieden werden könnten”, bedauern Radl und Weber.

Gefahr

Wer unverletzt gerettet werden müsse, könne pauschal nicht gesagt werden, so Radl und Weber. „Niemand ist davor gefeit in Bergnot zu geraten, wer sich allerdings nicht genügend auf die Tour vorbereitet und schlecht ausgerüstet ist, riskiert, sich und Begleiter in besonderem Ausmaß in Gefahr zu bringen.“