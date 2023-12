Einbruchserie geklärt: Vierer-Bande brach in 62 Wohnungen ein

Türen markiert

Um festzustellen, ob eine Wohnung aktuell unbewohnt war, markierten die Männer die Eingangstüre. Sollte diese tags darauf noch unberührt gewesen sein, gingen sie davon aus, dass sich niemand in der Wohnung aufhält, und die Einbrecher schlugen zu.

Dazu brachen sie die Schließzylinder ab. Das Quartett reiste offenbar zu den Diebestouren immer aus Polen an, von dort ging die Beute dann auch in andere Länder weiter. Bei mehreren in Georgien durchgeführten Hausdurchsuchungen konnte auch in Österreich gestohlene Artikel gefunden werden, teilte die Polizei weiter mit.