Einbrecherbande im Bezirk Schärding gefasst

Im Oktober 2023 verzeichnete der Bezirk Schärding eine Welle von Einbrüchen in Unternehmen und Baucontainer, die zu erheblichen Sachschäden führten. Die Polizei startete umfangreiche Ermittlungen, wobei dank entscheidender Hinweise aus der Bevölkerung rasche Fortschritte erzielt wurden.

Die Untersuchungen führten zu rumänischen Staatsangehörigen, die kürzlich nach Österreich gekommen waren und sich unbemerkt in einer Wohnung in Taufkirchen an der Pram einquartiert hatten. Von dort aus verübten sie die Einbrüche und stahlen nicht nur wertvolles Werkzeug, sondern auch einen sichergestellten Wagen, um zu den Tatorten zu gelangen.

➤ Mehr lesen: Ex-Spielsüchtiger: "Online-Glücksspiele werden eskalieren"