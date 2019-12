"Ein paar Cent mehr pro T-Shirt"

In den vergangenen Jahren haben sie den Ausbau der Kapazitäten forciert und 60 Millionen Euro in den Standort in Oberösterreich investiert.

Nicht nur in Oberösterreich. Auch im Burgenland haben wir an unserem Standort in Heiligenkreuz stark investiert. Aktuell errichten wir in Lenzing auch die zweite Pilotanlage für unseren Filamentgarn TENCEL™ Luxe, ein Lyocell-Filament, das vor allem im Premium-Luxusmarkt zum Einsatz kommt. In Thailand bauen wir an unserem bisher größten Lyocellfaserwerk, um mit unseren Spezialfasern noch näher bei unseren Kunden in Asien zu sein.

Lässt sich auch mit Produkten verstärkt auf Nachhaltigkeit setzen?

Mit unserer neuen Faser VEOCEL™ haben wir eine Lösung für ein global sehr präsentes Problem gefunden. Täglich werden weltweit Millionen von Feuchttüchern verwendet. Was die meisten jedoch nicht wissen ist, dass diese Feuchttücher zu bis zu 70 Prozent aus Plastik bestehen, das dann irgendwann im Müll oder im Meer als Mikroplastik landet. Das ist ein ökologisches Problem. Mit unseren Fasern bieten wir hier eine Lösung. Wir haben eine eigene Technologie entwickelt, mit der Vliese für etwa Feuchttücher komplett ohne chemische Binder und zu 100 Prozent aus biologisch abbaubaren Fasern hergestellt werden können.