Ein Bieroscar für „Sonnenkönig VI.“

„Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.“ Benjamin Franklin (1706-1790), Erfinder und einer der Gründerväter der USA, war offensichtlich Bierliebhaber. Und davon gibt es heute noch viele. Bierbrauen ist eine Kunst, in der man sich verstehen muss. Die Stieglbrauerei und der Whiskey-Brenner Peter Affenzeller aus Alberndorf haben bewiesen, dass sie es können. Beim diesjährigen European Beer Star, dem Bieroscar, wurde die Jahrgangsedition 2019 „Sonnenkönig VI.“ mit Silber in der Kategorie „Wood and Barrel Aged Strong Beer“ ausgezeichnet. Diese Wettbewerbskategorie ist traditionell sehr umkämpft und großteils in amerikanischer Hand. Die internationale Jury bestand aus 66 Braumeistern, Biersommeliers und ausgewiesenen Bierkennern aus ganz Europa. Sie bewerteten in zwei Tagen und insgesamt 70 Bierstilen 2036 Biere aus 42 Ländern aller Kontinente.