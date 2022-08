Plakolm: "Eigenheime werden für Junge unleistbar"

Wo ist viel weitergegangen?

Ein Thema war die psychische Gesundheit in der Corona-Krise. Wir haben mit 13 Millionen Euro ein Paket geschnürt, damit junge Menschen unkompliziert zur Erstberatung, zum Therapieplatz und zur Abrechnung kommen. Wir haben kassenfinanzierte Plätze zur Verfügung gestellt.

Ich bin nun dabei zu helfen, damit sich junge Menschen die eigenen vier Wände schaffen können. Es wird für die nächste Generation das Eigenheim teilweise unleistbar, trotz fleißiger Arbeit. Das gilt sowohl am Land als auch in der Stadt. Wir haben es nun als ersten Schritt geschafft, bei den Maklergebühren das Bestellerprinzip (die Vertragspartei, die den Makler beauftragt, hat die Maklerprovision zu tragen) einzuführen. Aktuell arbeite ich an den staatlichen Nebengebühren für den Erwerb des ersten Eigenheims (Grunderwerbssteuer und Gebühren für die Eintragung ins Grundbuch). Ich versuche, dafür eine politische Mehrheit zu finden.