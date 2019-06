Eder: „Geeinte EU im Kampf mit den USA und China“

Aktuell wird die Konkurrenzfähigkeit von Europas Industrie in Folge des im internationalen Vergleich bestehenden Digitalisierungsmankos in Frage gestellt. Ich kann diesen Abgesang nicht mehr hören. Wenn ich mir den Zustand Industrie vor Augen führe, dann ist es den Menschen alles in allem noch nie so gut gegangen wie heute. Unsere Unternehmen sind strategisch so gut aufgestellt und finanziell, so solide positioniert wie nie zuvor.