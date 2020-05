E-Scooter-Verleih in Linz bekommt neue Hürde

„Wir wollen keine Wegwerf-E-Scooter“, mit diesen Worten präsentierte Linz Vizebürgermeister Markus Hein ( FPÖ) bei der Online-Pressekonferenz am Dienstag den verstärkten Kodex für E-Scooter-Verleiher. Nachhaltigkeit heißt demnach der neue Punkt, welchem der Verleih der Elektro-Roller in Linz künftig entsprechen muss, um in der Stadt überhaupt Platz zu finden.

Dazu gehören austauschbare Akkusysteme, Verwendung von Ökostrom und auch brandschutztechnische Forderungen bei der Lagerung der E-Scooter. „Wir wollen keine Verbotskultur wie in anderen Städten schaffen, sondern eine Ermöglichungskultur“, sagt Hein.