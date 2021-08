E-Bikes gestohlen und von Polizei gefasst

Über eine gelungene Fahndung nach zwei E-Bikedieben berichtete die Polizei in Oberösterreich am Sonntag.

Am Nachmittag des vergangenen Freitags informierte ein Passant die Polizei, dass sich im Bereich von Rainbach (Bezirk Freistadt) zwei Männer auffällig in offenen Garagen umgesehen hätten. Durch Zivilstreifen wurde sofort im Umkreis nach verdächtigen Personen Ausschau gehalten. Gegen 17:30 Uhr konnten die beiden Verdächtigen auf der B 125 in Richtung tschechischer Grenze unabhängig voneinander mit je einem E-Bike entdeckt werden.

Fluchtversuch

Die zwei tschechischen Staatsangehörigen, ein 28-Jähriger und ein 39-Jähriger, versuchten bei ihren Anhalteversuchen zu flüchten, konnten aber jeweils angehalten und festgenommen werden. Der Ältere stieß beim Fluchtversuch gegen eine Hausfront und kam zu Sturz. Dabei zog er sich eine Platzwunde auf der Stirn zu.

Ein Suchtgiftschnelltest verlief positiv auf drei Substanzen. Die beiden zeigten sich zum Diebstahl geständig. Den Geschädigten aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag konnten die E-Bikes noch vor Bekanntwerden des Diebstahls wieder ausgefolgt werden. Sie hatten auf der Rückreise aus Deutschland bei einem Parkplatz in Freistadt Halt gemacht. Die E-Bikes waren auf einem Fahrradträger am Heck ihres Pkw montiert. Von dort hatten die Beschuldigten die E-Bikes nach Aufbrechen der Sicherungen gestohlen. Die beiden Tschechen werden bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.