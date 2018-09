Dürre-Schäden: "Der Hut beginnt erst zu brennen

Eigentlich will sich Oberösterreich auf der neuen Welser Fachmesse „AgroTier“ als führendes Agrarbundesland präsentieren. Doch die vergangenen Dürremonate und die starke Borkenkäfer-Plage in den Wäldern trüben die Stimmung in den Messehallen. Agrarministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) rückte zwar mit einem 60 Millionen Euro schweren Hilfspaket für die Bauern in Wels an. Einer von ihnen fürchtet dennoch: „Der Hut beginnt erst zu brennen.“

Bereits kurz nach der Eröffnung ist Donnerstag in Wels das Agrar-Sondergelände, auf dem heuer Rinder- und Schweinehaltung sowie Grünlandbewirtschaftung thematisiert werden, gut besucht. Und beinahe jeder hier hat seine Erfahrungen mit dem Thema Trockenheit gemacht. Dass Landwirte wegen der großflächig ausgefallenen Heuernten bereits massiv Vieh verkaufen und dadurch der Rinderpreis gedrückt wird, hat Peter Buchriegler aus Weyer im Bezirk Steyr-Land erlebt: „Im Frühjahr hab’ ich für meine Stierkälber 600 Euro bekommen, jetzt nur mehr 450.“ Als Milchbauer mit 35 Stück Vieh ist Buchriegler wegen der Dürre der vierte Heuschnitt ausgefallen. Um mit den Futtervorräten über den Winter zu kommen hat er – wie viele andere Betroffene – bereits etliche Kühe verkauft.