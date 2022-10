Dreiste Tat: Kupferdiebe in Linz stahlen Deckel von Urnen

Die Polizei in Linz beschäftigt ein besonders dreister Kupfer-Diebstahl. Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit von 1. Oktober 2022, 20 Uhr, bis 2. Oktober 2022, 8:30 Uhr, in der Pestalozzistraße in die Werkzeughütte des Urnenhain Kleinmünchen ein.

Anschließend sollen der oder die Täter mit einem bisher unbekannten Werkzeug die Kupferdächer der Urnen abgelöst und mitgenommen haben. Insgesamt wurden 68 Urnen bearbeitet, davon 43 gestohlen und 25 beschädigt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kleinmüchen erbeten. Telefonisch unter 059133/45-85100.