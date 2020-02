Drachenwand-Drama: Mutter wegen fahrlässiger Tötung beschuldigt

Auf der Drachenwand in St. Lorenz am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) kam es am Samstagabend zu dem folgenschweren Unglück: Ein sechsjähriger Bub stürzte 60 bis 70 Meter beim Abstieg vom Gipfel in den Tod.

Unterwegs war er dabei mit seiner 42-jährigen Mutter, deren Lebensgefährten und einem Freund der Familie. Nun wird die Mutter des Buben wegen fahrlässiger Tötung beschuldigt, heißt es von der zuständigen Staatsanwaltschaft Wels.