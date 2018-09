Mehr Einsätze: Purer Leichtsinn am Berg

Ein Elfjähriger kauert auf einem Felsvorsprung und traut sich nicht über die Brücke, die 250 Meter über Grund hängt.

Eine Urlauberin löst am Klettersteig ihre Haken aus dem Seil und steigt nach unten, um ihr verlorenes Handy aufzuklauben. Dann sitzt sie fest, weil sie ohne Sicherung nichtweiterklettern kann. Apropos Mobiltelefon: Am Donnerstag verirren sich zwei Deutsche auf dem Dachstein in Steilgelände sie haben dem GPS-Handy-Lotsen zu sehr vertraut.

Drei exemplarische Einsätze der vergangenen paar Tage untermauern Einschätzungen der Bergretter. „Outdoor boomt. Das ist schön. Aber die Leute überschätzen sich oft und unterschätzen, dass am Berg halt ein gewisses Risiko gegeben ist“, sagt Stefan Hochstaffl, Präsident des Österreichischen Bergrettungsdienstes. Die Zahlen sprechen für sich: Die Bergretter mussten 2017 um 19 Prozent öfter ausrücken als 2016 (siehe Grafik).