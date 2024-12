Integration in OÖ: Respekt und Werte als Pflichtprogramm

Was die Aufenthaltstitel der Syrerinnen und Syrer in Oberösterreich betrifft, werde man vor allem die rechtliche Einreihung jener überprüfen, die unter fünf Jahren im Land sind. Wenn sich abzeichnet, in welche Richtung es in Syrien nach dem Sturz des Assad-Regimes gehen wird, werden neue Bewertungen der Situation vor Ort erstellt. Erst dann wird wieder über Asylanträge entschieden.

Abschiebungen vom Linzer Flughafen aus?

Auf die Idee des Linzer FP-Stadtrates Michael Raml angesprochen, der den Linzer Flughafen zur Drehscheibe für Abschiebungen machen möchte, sagt Landesrat Dörfel nur: "Mit mir hat diesbezüglich noch niemand Kontakt aufgenommen. Das ist wohl ein Wahlkampfmanöver. Im Jänner ist ja Bürgermeisterwahl." Die Eigentümer des Flughafens sind je zur Hälfte die Stadt Linz und das Land OÖ.