Digital-Gymnasium startet ab Herbst in Leonding

Die ersten Schuljahre werden die Schülerinnen und Schüler in Containern verbringen, das Gebäude der neuen AHS wird erst gebaut. Im März endet der Architekturwettbewerb, dann soll so schnell wie möglich mit dem Bau begonnen werden.

Coding, Cyber Security, Creativity und Future Research - so heißen die vier neuen Schulfächer, die ab September 2024 im Digital-Gymnasium in Leonding unterrichtet werden.

Die neue Schule soll in der Limesstraße 16 entstehen, am Harter Plateau direkt neben der HTL. In spätestens vier Jahren sollte das Gebäude dann bereit für den Unterricht sein, bezahlt wird das 27 Millionen Euro Projekt vom Bund. Vier Millionen Euro investiert die Stadt Leonding im ersten Schuljahr.

Die AHS wird zunächst privat sein, der Schulbesuch ist allerdings kostenfrei. Mit den ersten Maturanten 2027/2028 soll das neue Gebäude fertiggestellt und die AHS in weiterer Folge vom Bund übernommen werden. Die Verträge dafür sind bereits so gut wie unterschrieben. "Es wird nur noch an Details gearbeitet", erklärt Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). Die AHS habe seine volle Unterstützung, denn hier sei "Digitalisierung nicht nur eine Option, sondern in den Unterricht integriert."

Platz für 600 Schülerinnen und Schüler

Im ersten Jahr soll es vier erste Klassen und zwei fünfte Klassen geben. Die Anmeldungen für die Schülerinnen und Schüler laufen bereits. Drei der vier ersten Klassen sollen bereits voll sein, für die Oberstufe soll es erst zehn Interessierte geben. Erfreuliche Bilanz bisher: Etwa die Hälfte der Anmeldungen stammen von Mädchen.

Im Vollbetrieb werden in Zukunft mehr als 600 Schülerinnen und Schüler von etwa 70 Lehrkräften unterrichtet.