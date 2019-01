Die Stadt Linz will Anteile an der Energie AG loswerden

Im Konsolidierungskurs in den Linzer Stadtfinanzen orten SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger und sein Koalitionspartner, FPÖ-Vize Detlef Wimmer, jedenfalls eine Trendwende. Zwischen 2016 und 2018 flossen 28 Mio. Euro in die Schuldentilgung. Um die 30 Millionen Euro hat die Stadt durch Verkäufe strategisch nicht besonders wertvoller Besitztümer, wie Wälder oder Gebäude eingenommen. Weniger Lob kommt von der ÖVP. In der mittelfristigen Finanzplanung sei klar zu erkennen, dass Schulden in ausgelagerte städtische Gesellschaften umgeschichtet würden, sagte Klubobmann Martin Hajart. So habe man den Leitbetrieb Linz AG um 348,6 Mio. Euro in die neue Linz Holding verkauft. Die Stadt und ihre ausgelagerten Betriebe kämen insgesamt auf 1,6 Milliarden Euro Schulden. Die Habenseite, also der Wert der Stadt und ihrer Gesellschaften wird, je nach Bewertungsart auf 4,5 bis 5,2 Milliarden Euro eingeschätzt, bestätigen Luger und Wimmer.